У жакардовому костюмі і білих балетках: фотографи заскочили Меланію Трамп в аеропорту

Дружина Трампа обрала для перельоту вбрання від Dolce & Gabbana.

Фотографи зазнімкували обраного президента США Дональда Трампа разом із дружиною Меланією та їхнім сином Берроном у міжнародному аеропорту Палм-Біч. Сім'я сідала на борт літака ВПС США, щоб відправитися до Вашингтона, де 20 січня відбудеться інавгурація Трампа.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Меланія мала стильний вигляд у білому жакардовому костюмі з принтом у стилі бароко від бренду Dolce & Gabbana, який складався з жакета і прямих вкорочених штанів. Вбрання вона доповнила білим топом і білими балетками з червоною підошвою.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

У неї було розпущене волосся і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Дональд був одягнений у чорний класичний костюм Dolce & Gabbana, білу сорочку і бордову краватку. На Берроні також був чорний костюм і біла сорочка.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Associated Press

Читайте також:

Стильні образи Меланії Трамп (23 фото)