У жакардовому костюмі і білих балетках: фотографи заскочили Меланію Трамп в аеропорту

Дружина Трампа обрала для перельоту вбрання від Dolce & Gabbana.
Фотографи зазнімкували обраного президента США Дональда Трампа разом із дружиною Меланією та їхнім сином Берроном у міжнародному аеропорту Палм-Біч. Сім'я сідала на борт літака ВПС США, щоб відправитися до Вашингтона, де 20 січня відбудеться інавгурація Трампа.
Меланія мала стильний вигляд у білому жакардовому костюмі з принтом у стилі бароко від бренду Dolce & Gabbana, який складався з жакета і прямих вкорочених штанів. Вбрання вона доповнила білим топом і білими балетками з червоною підошвою.
У неї було розпущене волосся і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.
Дональд був одягнений у чорний класичний костюм Dolce & Gabbana, білу сорочку і бордову краватку. На Берроні також був чорний костюм і біла сорочка.
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