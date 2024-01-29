У жакеті Alexander McQueen та штанях-кльош: королева Мері на спортивному заході

Королева Мері відвідала перший офіційний захід після "коронації" свого чоловіка короля Фредеріка X.

Королева відвідала церемонію нагородження після фінального матчу чоловічого чемпіонату Європи з гандболу ЄВРО-2024 між Францією та Данією у німецькому Кельні.

На Мері була блузка кольору слонової кістки The Fold London та бордовий жакет від Alexander McQueen, чорні штани-кльош та гостроносі туфлі-човники на підборах.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Образ королеви Мері доповнювали окуляри Gucci, тонка золота підвіска на шиї, перлинні сережки Dulong Fine Jewelry, кілька золотих браслетів на зап'ястя і каблучок на пальцях. Також королева зробила укладання, макіяж та манікюр.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як із королевою Мері та її дочкою Ізабеллою стався кумедний конфуз на публіці. Це було в день, коли данська королівська сім'я відвідувала службу в Орхуському соборі на честь сходження на престол короля Фредеріка X.

Королева Мері та принцеса Ізабелла / Фото: Getty Images

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