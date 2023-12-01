У жакеті Balmain та штанях з розрізами: принцеса Мадлен на святковому концерті

З цієї нагоди у Стокгольмі відбудеться кілька урочистих заходів. Днями одне з них відвідала сама майбутня іменинниця та її молодші діти – принцеса Мадлен та принц Карл Філіп, а також принцеса Данії Бенедикте – молодша сестра королеви Данії Маргрете II.

Королева Швеції Сильвія та принцеса Данії Бенедикте / Фото: Getty Images

Захід відбувся у музичній школі Lilla Akademien у Стокгольмі.

Особливо нашу увагу привернула принцеса Мадлен, вона рідко була у Швеції, оскільки її сім'я жила в США, але від серпня 2023 року Мадлен та її чоловік Крістофер О'Ніл вирішили, що сім'я житиме у Стокгольмі. Тепер ми бачимо принцесу Мадлен на сімейних заходах частіше.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Цього вечора на принцесі був оксамитовий жакет чорного кольору від Balmain x HM, прозорий топ Veronica Beard і штани від цього ж бренду, в руках у неї була золотиста сумка від Valentino, а взута вона була в чорні замшеві туфлі Aquazzura. У принцеси було розпущене волосся і красиво укладено локонами, а також вона зробила вечірній макіяж і темний манікюр.

Принцеса Мадлен та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Принц Карл Філіп був у темно-синьому костюмі, білосніжній сорочці та темній краватці в цятку. Його дружина принцеса Софія не була присутня на концерті разом із ним.

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