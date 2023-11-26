У жакеті Chanel: стильна принцеса Євгенія побувала на виставці

Її королівська Високість продемонструвала свою прихильність до мистецтва і вирушила до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів на щорічну виставку, яка демонструє роботи перспективних художників Abu Dhabi Art 2023 у Canvas Gallery.

На публіці мати двох дітей з'явилася в класичному піджаку з твіду Chanel з колекції осінь-зима 2019, який поєднувала з чорною сукнею, можливо, від Zara і взуттям без підборів з ремінцем на п'яті Dune London.

"Для галереї Canvas та її команди було великою честю вітати принцесу Євгенію та Алі Джаміля на нашому стенді на виставці Abu Dhabi Art 2023. Вони висловили велику цікавість до отримання розуміння складного процесу та концепцій, що лежать в основі творів мистецтва, створених нашими талановитими художниками Бушра Вакасом Ханом @iambushrawaqaskan та Вардхой Шаббір @wardhashabbir", — пишуть на сторінці галереї в Instagram.

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Принцеса зробила класичний денний макіяж, розпустила волосся та одягла золоті сережки-кільця.

Днями вийшов новий подкаст за участю принцеси Йоркської, в якому вона розповіла про виховання двох синів.

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