У жакеті Chanel та штанях-кльош: принцеса Уельська з чоловіком Вільямом приїхала на стадіон у Лондоні

Принц і принцеса Уельські прибули на стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні.

Кейт та Вільям відсвяткували 10-річчя Coach Core, спортивної ініціативи, яка навчає молодих людей ставати тренерами та заохочує наступне покоління спортсменів.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

На заході 40-річна принцеса Уельська з'явилася у твідовому синьому жакеті від Chanel вартість якого близько 4611 доларів..

Кейт доповнила своє вбрання чорним топом і широкими штанями-кльош, замшевими туфлями на стійких підборах і прикрасою на шиї від Astley Clarke — тонким золотим ланцюжком з підвіскою круглої форми із сапфіром. У вухах Кетрін були золоті сережки.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Макіяж цього разу принцеса зробила більш насичений, а волосся уклала гарними локонами. Її чоловік Вільям був у темно-сірому піджаку, блакитній сорочці та штанях.

Програма Coach Core була запущена принцом Вільямом, принцесою Кейт та принцом Гаррі в рамках Королівського фонду 2012 року. Тепер нею займаються принц та принцеса Уельські.

Раніше Букінгемський палац поділився спільним портретом королеви Камілли та принцеси Уельської. Саме такий вигляд тепер має так звана "королівська четвірка" — Чарльз, Вільям, Камілла та Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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