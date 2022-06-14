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У жакеті Chloe: у соцмережах несподівано показали нові фото Меган Маркл із квітневої поїздки до Нідерландів

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У жакеті Chloe: у соцмережах несподівано показали нові фото Меган Маркл із квітневої поїздки до Нідерландів

Меган Маркл / Фото: instagram.com/project.fearless

Меган Маркл і принц Гаррі їздили до Гааги на "Ігри непокорених" ще у квітні, а фотографії з заходу, який герцогиня Сассекська відвідала там приватно, з'явилися в соцмережах тільки зараз.

Стало відомо, що під час цієї поїздки до Нідерландів герцогиня Сассекська з'явилася як запрошена тренерка на курсі підприємництва для дівчаток під час її поїздки до Амстердама.

Меган відвідала Project Fearless, нідерландську некомерційну ініціативу, покликану розширити можливості та озброїти дівчат інструментами, необхідними для досягнення успіху в усіх аспектах свого життя. Організація, заснована Мерідою Міллер, прагне дати нове визначення тому, що означає бути дівчиною в сучасному світі.

На сторінці організації було опубліковано знімки з Меган Маркл. Одягнена герцогиня була того дня в чорні штани і чорну кофту поверх якої накинула блейзер від Chloe з шовкового кріпа пісочного відтінку.

(гортайте фото праворуч)

На одному з фото видно, як Меган сидить у тісному колі, розмовляючи з дівчатами, а на іншій фотографії Меган щось пише на дошці.

Знімками поділилися не просто так, організація святкує свій третій день народження, саме тому, мабуть, приберегла знімки з герцогинею Сассекською для цього дня. Команда розповіла, що під час візиту Меган дала дівчатам поради, що надихають та підбадьорюють, а також відгуки про їхні стійкі бізнес-презентації та з ентузіазмом приєдналася до групової вправи по боротьбі зі страхами.

Глашатай Меган та Гаррі – журналіст Омід Скобі – також поділився фото у своєму твітері.

Сама герцогиня не побоялася навіть зустрічі зі своїми королівськими родичами, до яких їздила на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, і це після їхнього з Гаррі гучного інтерв'ю Опрі Вінфрі. Тому Меган може навчити, як не боятися життєвих викликів.

Меган і Гаррі у Лондоні / © Associated Press
Меган і Гаррі у Лондоні / Фото: Associated Press

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