У жакеті Chloe: у соцмережах несподівано показали нові фото Меган Маркл із квітневої поїздки до Нідерландів

Меган Маркл і принц Гаррі їздили до Гааги на "Ігри непокорених" ще у квітні, а фотографії з заходу, який герцогиня Сассекська відвідала там приватно, з'явилися в соцмережах тільки зараз.

Стало відомо, що під час цієї поїздки до Нідерландів герцогиня Сассекська з'явилася як запрошена тренерка на курсі підприємництва для дівчаток під час її поїздки до Амстердама.

Меган відвідала Project Fearless, нідерландську некомерційну ініціативу, покликану розширити можливості та озброїти дівчат інструментами, необхідними для досягнення успіху в усіх аспектах свого життя. Організація, заснована Мерідою Міллер, прагне дати нове визначення тому, що означає бути дівчиною в сучасному світі.

На сторінці організації було опубліковано знімки з Меган Маркл. Одягнена герцогиня була того дня в чорні штани і чорну кофту поверх якої накинула блейзер від Chloe з шовкового кріпа пісочного відтінку.

(гортайте фото праворуч)

На одному з фото видно, як Меган сидить у тісному колі, розмовляючи з дівчатами, а на іншій фотографії Меган щось пише на дошці.

Знімками поділилися не просто так, організація святкує свій третій день народження, саме тому, мабуть, приберегла знімки з герцогинею Сассекською для цього дня. Команда розповіла, що під час візиту Меган дала дівчатам поради, що надихають та підбадьорюють, а також відгуки про їхні стійкі бізнес-презентації та з ентузіазмом приєдналася до групової вправи по боротьбі зі страхами.

Глашатай Меган та Гаррі – журналіст Омід Скобі – також поділився фото у своєму твітері.

Сьогодні, Project Fearless-a Dutch non-profit serving girls and no-binary kids в Amsterdam-is celebrating три роки за відкриттям на своїх majores milestones, від ходьби з великим documentary to a visit з Duchess Meghan. pic.twitter.com/DFg3E8L9NP — Omid Scobie (@scobie) June 13, 2022

Сама герцогиня не побоялася навіть зустрічі зі своїми королівськими родичами, до яких їздила на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, і це після їхнього з Гаррі гучного інтерв'ю Опрі Вінфрі. Тому Меган може навчити, як не боятися життєвих викликів.

Меган і Гаррі у Лондоні / Фото: Associated Press

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