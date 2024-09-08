У жакеті Dolce & Gabbana: стильна королева Ранія відвідала конференцію

Королева Ранія днями відвідала економічну конференцію в Італії та поділилася знімками звідти у своєму Instagram.
54-річна дружина короля Абдалли II, мала елегантний вигляд в жакардовому жакеті Dolce & Gabbana під яким був стьобаний жакардовий жилет з квітковим принтом і одягла молочно-білі штани зі стрілками. В руках у Ранії була сумка Louis Vuitton, у вухах золоті сережки-кільця, волосся королева гарно уклала хвилями і зробила насичений макіяж очей.
В Instagram Її Величність поділилася фото та відео із заходу.
Нагадаємо, минулого місяця Ранія вперше стала бабусею. У її сина кронпринца Хусейна народилася дочка принцеса Іман та Ранія публікувала кілька кадрів із онукою у своєму блогу.
Ми ж розповідали вам три цікаві факти про новонароджену дочку йорданської кронпари Раджви та Хусейна.
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