У жакеті-фраку та з лаконічним укладанням: Урсула фон дер Ляєн на прийомі в королівському палаці в Мадриді

У жакеті-фраку та з лаконічним укладанням: Урсула фон дер Ляєн на прийомі в королівському палаці в Мадриді

У королівському палаці в Мадриді відбулася урочиста вечеря, організована королем Філіпом VI і королевою Летицією з нагоди старту саміту НАТО 2022 року.

Серед гостей була і президентка Європейської комісії, а також хороший друг України – Урсула фон дер Ляєн.

Пані президент одягла на урочистий прийом жакет-фрак без коміра та із золотими ґудзиками, чорні штани та гостроносі туфлі на стійких підборах. Під жакетом в Урсули була біла блузка.

Король Філіп VI, королева Летиція та Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

З прикрас Урсула фон дер Ляєн одягла сережки з чорним круглим камінням та золоту брошку лаконічного дизайну. Зробила стильне укладання та підкреслила губи темною помадою.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 29-30 червня у Мадриді.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

Хто така Урсула фон дер Ляєн і чому вона друг для України, читайте ось у цьому матеріалі.

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