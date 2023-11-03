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У жакеті гарбузового кольору і під парасолею: фотографи зазнімкували Урсулу фон дер Ляєн дорогою на саміт

У жакеті гарбузового кольору і під парасолею: фотографи зазнімкували Урсулу фон дер Ляєн дорогою на саміт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У жакеті гарбузового кольору і під парасолею: фотографи зазнімкували Урсулу фон дер Ляєн дорогою на саміт

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії у жакеті осіннього відтінку з'явилася на саміті у Великій Британії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у межах британського саміту з питань безпеки штучного інтелекту у місті Блетчлі зустрілася з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Урсула фон дер Ляєн і Ріші Сунак / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у діловому аутфіті. Вона поєднала подовжений жакет гарбузового кольору без коміра і ґудзиків із молочною блузкою з драпуванням і чорними прямими штанями зі стрілками.

Урсула фон дер Ляєн і Ріші Сунак / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Образ Урсула доповнила улюбленими чорними туфлями з пряжками і на зручних підборах.

Фон дер Ляєн зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж і завершила лук улюбленим перлинним комплектом – сережками-пусетами і намистом, та різнокольоровим браслетом.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фотографи також зазнімкували, як очільниця Єврокомісії йшла на саміт, тримаючи у руці парасолю.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті кольору індиго і з розкішною брошкою приїхала до Чорногорії.

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Дата публікації
Перегляди
387
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