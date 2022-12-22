У жакеті гірчичного кольору і з елегантними сережками: Олена Зеленська провела онлайн-зустріч

Олена Зеленська провела онлайн зустріч із учасницями Саміту перших леді та джентльменів. Вони підбили підсумки 2022 року й окреслили плани на наступний рік.

У заході взяли участь перша леді Франції Бріжит Макрон, перша леді Латвійської республіки Андра Левіте, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, перша леді Ісландії Еліза Рейд, перша леді республіки Сербія Тамара Вучич, перша леді Естонії Сір'є Каріс, дружина президента республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська, дружина премʼєр-міністра Бельгії Аннік Пендерс і дружина премʼєр-міністра Бермудських островів Крістін Берт.

Зеленська подякувала їм за підтримку під час війни.

"Після 24 лютого, коли багато професійних політиків іще навіть не встигли зробити заяв, ви вже вийшли зі словами підтримки та пропозиціями допомоги. І в наступні важкі місяці ми разом із вами евакуювали дітей з онкологією, завозили в Україну гуманітарну допомогу та інкубатори для новонароджених. Разом ми задумували й втілювали програми психологічної допомоги та протезування для постраждалих від війни. Ми влаштовували культурні заходи на підтримку України й відкривали культурні центри для переміщених громадян України, яких ви надзвичайно тепло прийняли у своїх країнах. Ми навіть друкували й роздавали дитячі книжки маленьким українцям, які вимушено покинули домівки, щоб вони могли почути на ніч рідну казку. Думаю, все це стало можливим, бо в нас – спільні цінності. І найбільша з них – людське життя та його порятунок. Свобода та її захист. Ви першими зрозуміли: те, за що бореться Україна, не має кордонів. Бо це саме право на існування", - написала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона відзначила важливість другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся влітку цьогоріч у Києві. В межах нього вдалося зібрати 6,4 млн доларів, на які придбали 84 автомобілі швидкої допомоги для потреб МОЗ України.

Зеленська також зазначила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну та український спротив змінюють світ. І так само змінюється роль перших леді світу.

"Тривалий час перших леді вважали лише м’якою силою, далекою від великого впливу на світ. Але зараз я відчуваю, як нашими силами, силами Саміту все змінюється. Впевнена, ви теж це відчуваєте. Ми здатні впливати та вже впливаємо на те, яким стає світ. На те, чи стане він кращим і безпечнішим. Ми з вами – сила. А жорстка чи м’яка – це ми самі вирішуємо, залежно від обставин. Головне – потужна", - сказала Зеленська.

Під час онлайн-зустрічі перша леді України продемонструвала гарний діловий образ. На ній був жакет гірчичного відтінку і чорна сорочка. Ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і елегантні сережки завершили образ Олени.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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