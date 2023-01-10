У жакеті і сукні зі стразами: стильна Бріжит Макрон на івенті у Єлисейському палаці

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон провели у Єлисейському палаці захід за участю членів Французької федерації пекарів і кондитерських виробів.

Президентському подружжю під час заходу доручили розрізати традиційний величезний французький торт.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

На івенті перша леді з'явилася у стильному образі. На ній була чорна сукня, розшита стразами, і чорний класичний жакет. Шию Бріжит прикрасила ланцюжком з металевими деталями. Перша леді зробила гарне укладання з локонами і макіяж смокі айс.

Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку з цятками.

Нагадайте, на фінальному матчі Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною і Францією Бріжит продемонструвала монохромний аутфіт від Louis Vuitton. На ній була біла шовкова блузка з краваткою-бантом із логотипом бренду та білосніжний костюм.

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