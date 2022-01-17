У жакеті із золотими ґудзиками: Джилл Байден попрацювала волонтеркою у благодійній організації

У жакеті із золотими ґудзиками: Джилл Байден попрацювала волонтеркою у благодійній організації

Перша леді США із чоловіком відвідали Філадельфію.

Напередодні Дня Мартіна Лютера Кінга (17 січня) президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден відвідали філадельфійську благодійну організацію Philabundance, яка допомагає тим, хто голодує. Там президентське подружжя попрацювало волонтерами. Вони допомагали розкладати продукти у коробки.

Джо та Джилл Байдени

Джо та Джилл Байдени

Одягнена Джилл була у стильний чорний жакет із золотими ґудзиками, чорний топ, зверху якого одягла зелену футболку з принтом, і чорні штани.

Джо та Джилл Байдени

Аутфіт вона доповнила чорними ботильйонами, шкіряними рукавичками та шарфом, який обернула навколо шиї.

Джо та Джилл Байдени

Перша леді зробила укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і вдягла на обличчя чорну маску. У вухах вона мала елегантні золоті сережки.

Джо та Джилл Байдени

На президенті був чорний костюм, чорна кофта на блискавці та світла сорочка. На обличчі була темна маска.

Джо та Джилл Байдени

До речі, день Мартіна Лютера Кінга – федеральне свято США, державний вихідний день, присвячений борцю за права афроамериканців, лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу. Воно припадає на третій понеділок січня і присвячене дню народження Кінга 15 січня.

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