У жакеті із золотими ґудзиками і штанях-палацо: красива прем’єр-міністерка Італії відвідала саміт

Джорджа Мелоні в образі total white приїхала на саміт, який триває на півдні Іспанії.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні бере участь у Європейському саміті, який відбувається в іспанському місті Гранада.

Фотографи зазнімкували, як політикиня прибула на саміт. Джорджа обрала для своєї появи діловий образ total white.

На ній був молочний топ і костюм, який складався із подовженого двобортного жакета із золотими ґудзиками і штанів-палацо. Взута вона була у білі туфлі-човники на шпильках.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на рожевій помаді, прикрасила вуха елегантними сережками-люстрами і завершила лук червоним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибула на саміт у червоній блузці і чорній спідниці-олівці.

Читайте також: