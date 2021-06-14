З елегантними сережками та в жакеті із золотими ґудзиками: Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

60-річна лідерка партії "Батьківщина" у ніжному образі прийшла на роботу.
Юлія Тимошенко обожнює білий колір, тому і цього разу до Верховної Ради вона одягла білосніжний ансамбль. На нардепці був жакет із золотими ґудзиками та сукня-футляр.
Останнім часом Юлія Володимирівна з'являється із елегантною зачіскою з прикореневим об'ємом, зібраною ззаду у пучок-мушлю та з випущеними спереду пасмами. Вуха вона прикрасила новими красивими сережками.
Свій аутфіт політикиня завершила ніжним макіяжем, оптичними окулярами у вишуканій оправі та французьким манікюром.
Минулого разу пані Тимошенко у всьому білому відвідала презентацію рукописної Біблії у Софії Київській. Вона була одягнена у блузку з чорними елегантними ґудзиками, блискавками над грудьми та прозорими рукавами. Верх Юлія Володимирівна скомбінувала з білою спідницею-олівцем та кремовими босоніжками на платформі і шпильках.
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