У жакеті-кімоно і з символічною брошкою: Олена Зеленська на пам'ятному заході

Володимир і Олена Зеленські сьогодні, 19 травня, біля братської могили і пам’ятного знака польських поховань вшанували пам’ять жертв політичних репресій.

На своїх сторінках у соцмережах вони опублікували світлини і відео звідти.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь…

Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму.

Вічна пам’ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана і вдячність усім, хто захищає життя", – написали Зеленські.

Олена і Володимир Зеленські/president.gov.ua

Перша леді з'явилася там у чорному жакеті-кімоно з розрізами на рукавах і поясом на талії, темній сорочці, широких штанях і чорних черевиках на грубій підошві. До жакету вона прикріпила символічну брошку.

Президент був одягнений у футболку і штани карго кольору хакі, які поєднав із кросівками бежевого відтінку.

Олена і Володимир Зеленські/president.gov.ua

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