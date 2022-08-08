У жакеті-кімоно і з локонами: Олена Зеленська дала інтерв'ю японській телекомпанії

Перша леді розповіла про життя після російського вторгнення в Україну.
Олена Зеленська дала інтерв'ю японській телекомпанії. В Instagram вона опублікувала відео сюжету, у якому розповіла про війну в Україні і про те, як змінилося її життя.
Перша леді розповіла також про проєкти із розвитку безбар’єрного середовища.
"Україна має стати найкомфортнішим місцем у світі для своїх людей, які стільки пережили й переживають. Кожна вулиця, кожна будівля мають бути зручними для громадян у будь-якому фізичному стані та віці.
Розповіла японській телекомпанії @nhkworldjapan, чому наші проєкти із розвитку безбар’єрного середовища, розпочаті до російського нападу, стають іще актуальнішими.
Щоб люди, які зазнали травм війни, почувалися комфортно й захищено, щоб могли повернутися до повноцінного життя, їм потрібні зручні міста, адаптовані робочі місця, реабілітація та найширші можливості. Це амбітна мета і новий виклик для наших безбар’єрних проєктів. Шанс прибрати перед людиною бар’єр, який заважає жити, – фізичний чи психологічний. Прибрати війну зі шляху. Назавжди", - написала Зеленська.
На відео Олена постала у світло-блакитному жакеті-кімоно. Свій образ вона доповнила укладанням з локонами і ніжним макіяжем.
Нагадаємо, Зеленська продемонструвала елегантний образ на діловій зустрічі.
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