У жакеті кольору фуксії: очільниця Єврокомісії у яскравому образі постала на саміті

У жакеті кольору фуксії: очільниця Єврокомісії у яскравому образі постала на саміті

Урсула фон дер Ляєн не зраджує своїй любові до жакетів без коміра.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другий день саміту у Брюсселі з'явилася у яскравому діловому образі. Вона поєднала жакет без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорними штанями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила улюбленими перловими сережками та намистом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

А вчора, у перший день саміту, фон дер Ляєн постала у лілово-рожевому жакеті та білій сорочці.

До слова, на саміті лідери ЄС сьогодні обговорюють економічні теми на тлі інфляції, високих цін на енергоносії та кризи вартості життя. Вчора, 23 червня, Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

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