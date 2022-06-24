У жакеті кольору фуксії: очільниця Єврокомісії у яскравому образі постала на саміті

Урсула фон дер Ляєн не зраджує своїй любові до жакетів без коміра.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другий день саміту у Брюсселі з'явилася у яскравому діловому образі. Вона поєднала жакет без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорними штанями.
Свій аутфіт вона доповнила улюбленими перловими сережками та намистом.
А вчора, у перший день саміту, фон дер Ляєн постала у лілово-рожевому жакеті та білій сорочці.
До слова, на саміті лідери ЄС сьогодні обговорюють економічні теми на тлі інфляції, високих цін на енергоносії та кризи вартості життя. Вчора, 23 червня, Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.
Читайте також:
- У малиново-помаранчевому жакеті і перлах: голова Єврокомісії на зустрічі з прем’єр-міністром Палестини
- В елегантному луці та скромних прикрасах: Урсула фон дер Ляєн виступила на саміті
- Багатодітна мати та впливова політикиня: хто така Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії
- Любить ніжні кольори: президентка Єврокомісії у рожевому жакеті вийшла до журналістів