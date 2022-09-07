У жакеті кольору фуксії: яскрава королева Соня приїхала до школи

Новий навчальний рік уже стартував і для норвезьких школярів, а також для тих українських дітей, які перебувають у країні, тимчасово втікши від війни в Україні.

85-річна королева Норвегії Соня — дружина короля, що править Харальда V, приїхала проінспектувати школу Слемдал в Осло.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Її Величність мала чудовий вигляд і була одягнена в жакет кольору фуксії, чорні широкі штани зі стрілками та білу блузу із золотим декором на комірі.

У Соні було її фірмове укладання та макіяж, у вухах – золоті сережки-кліпси, а на очах окуляри від сонця. У руках королева несла букет квітів, подарований їй після приїзду на захід.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Раніше ми бачили, як королева Соня у синьому костюмі та з дивною прикрасою відкрила музей.

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