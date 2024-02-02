У жакеті кольору індиго і картатих штанях: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Карін Жан-П’єр зазвичай з'являється у нових ділових луках на роботі.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий діловий образ.
Вона вийшла до журналістів у двобортному жакеті кольору індиго з петлями на рукавах та прямих картатих штанях.
Вбрання Карін скомбінувала з чорними замшевими туфлями на шпильках.
Незмінною залишається зачіска прессекретарки – об'ємні кучері та макіяж із персиковими тінями. У вухах у неї були перлинні сережки.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр минулого разу прийшла на роботу у червоній сукні-футлярі та білому жакеті.
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