У жакеті кольору індиго і плісованій спідниці: принцеса Како відвідала національний конкурс

Японстка принцеса мала милий вигляд на заході.
Принцеса Како відвідала національний конкурс середніх школярів із жестової мови в Йонаго. Там вона продемонструвала яскравий образ.
Како одягла вкорочений жакет кольору індиго без ґудзиків, топ такого самого відтінку і довгу блакитно-білу плісовану спідницю.
Аутфіт принцеса доповнила молочними туфлями на стійких підборах і білим клатчем-конвертом. Вона зробила зачіску "Мальвіна", легкий макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха сережками-квітками з дрібними перлинами.
Нагадаємо, раніше принцеса Како вийшла у світ у фіолетовій шифоновій сукні міді з асиметричним подолом, зверху якої вона одягла темно-фіолетовий вкорочений жакет без ґудзиків і з рукавами три чверті.
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