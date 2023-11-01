У жакеті кольору індиго і з розкішною брошкою: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Чорногорії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у межах свого чотириденного візиту на Західні Балкани відвідала Чорногорію. Там вона зустрілася новим прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.

Урсула фон дер Ляєн і Мілойко Спаїч / Фото: Associated Press

Політикиня продемонструвала діловий аутфіт у жакеті кольору індиго, світло-сірому топі, чорних прямих штанях і чорних лакованих туфлях із пряжками.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Традиційним доповненням до її образу стали перлинні прикраси – намисто і сережки-пусети. На руці у неї був кольоровий браслет і годинник. До лацкану жакета вона прикріпила розкішну золоту брошку.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

У цьому самому луку фон дер Ляєн приїхала до Сербії і зустрілася із президентом країни Александаром Вучичом. Зустріч відбулася у Сербському палаці в Белграді.

Урсула фон дер Ляєн і Александар Вучич / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн до Північної Македонії приїхала у червоному жакеті.

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