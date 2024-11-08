У жакеті кольору індиго із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Будапешті

Очільниця Єврокомісії одягла яскравий жакет, який гармонійно поєднала з класичними штанями.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті ЄС у Будапешті.

Там політикиня з'явилася у двобортному жакеті кольору індиго із золотими ґудзиками, білій блузці і чорних прямих штанях. Вбрання вона скомбінувала з чорними щільними шкарпетками і чорними шкіряними туфлями із золотою фурнітурою і на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха золотими сережками-цвяшками з чорним камінням, а шию – улюбленим перлинним намистом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн під час офіційного візиту до Сербії продемонструвала діловий аутфіт у двобортному жакеті ніжно-персикового відтінку з черепаховими ґудзиками.

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