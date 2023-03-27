У жакеті кольору кемел і сережках-пусетах: Урсула фон дер Ляєн виступила на пресконференції

Очільницю Єврокомісії зявилася на саміті у новому діловому образі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Європейської Ради Шарль Мішелем взяли участь у пресконференцї у межах саміту ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель / Фото: Associated Press

Там Урсула постала у діловому аутфіті, який складався із жакету кольору кемел, білого топу і прямих чорних штанів зі шкіряним ремінцем.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Лук очільниця Єврокомісії доповнила шарфом пісково-золотистого відтінку з принтом і торочкою, який накинула на плечі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання, макіяж із помадою малинового кольору, вуха прикрасила сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом і кулоном на ланцюжку.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Урсула продемонструвала діловий образ у смарагдовому жакеті, блідо-зеленкуватому топі і чорних штанях.

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