У жакеті кольору ківі: прессекретарка Байдена у яскравому луку вийшла до журналістів

Жан-П’єр любить яскраві відтінки і часто їх додає у свої ділові образи.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Цього разу свій діловий аутфіт вона вирішила розбавити соковитим відтінком. Карін з'явилася перед журналістами у жакеті кольору ківі, який поєднала із білою сукнею-футляром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П'єр доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із акцентом на персикових тінях, золотими сережками-пусетами і делікатним камінчиком на тонкому ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін прийшла на пресбрифінг у сукні міді канаркового відтінку з бантом, зверху якої вона одягла білий жакет.

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