У жакеті кольору кориці і з українським прапором на грудях: Урсула фон дер Ляєн виступила на брифінгу у Києві

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у межах свого офіційного візиту до України взяла участь у спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у діловому образі. На ній був приталений жакет кольору кориці, біла сорочка і чорні прямі штани. До лацкану Урсула прикріпила значки у вигляді прапорів – Європи та України, і круглий значок, на якому український тризуб зображений всередині "вінка зірок ЄС".

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн зробила собі укладання з прикореневим об'ємом, легкий макіяж, прикрасила вуха сережками-пусетами, а шию – улюбленим перлинним намистом.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у світшот кольору хакі із вишитим гербом і штани карго в тон.

Зеленський підписав український прапор і вручив його очільниці Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на київському вокзалі Урсула фон дер Ляєн з'явилася у стильному бежевому пальті.

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