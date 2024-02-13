У жакеті кольору лайма та оверсайз пальті: королева Летиція повторила образ

Королева Летиція у вівторок повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після вихідних.

Летиція була присутня на зустрічі у штабквартирі FEDER (Іспанської федерації рідкісних захворювань) у Мадриді.

Для нової появи на публіці Летиція обрала майже монохромний чорний образ, розбавивши його яскравим жакетом кольору лайма від Hugo Boss, який ми вперше побачили, коли вона збиралася у державну поїздку до Данії у листопаді 2023 року. Під жакетом Летиція мала чорний топ, також вона одягла чорні штани-кльош і довге чорне оверсайз пальто від Mango. Взута королева була у зручні замшеві черевики.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність доповнила образ діамантовими сережками свого улюбленого бренду Gold&Roses, а в руках несла невеликий шкіряний клатч. Манікюром королева Летиція знову знехтувала, а макіяж зробила у традиційних теплих відтінках. Також у неї було розпущене волосся з кількома пасмами сивини спереду.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам фото інших королівських осіб, які так само, як і Летиція не зафарбовують сивину.

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