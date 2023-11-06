У жакеті кольору лайма та штанях: королеву Летицію сфотографували в аеропорту Мадрида

У короля та королеви Іспанії розпочався державний візит до Данії.

Король Філіп VI та королева Летиція проведуть у Данії три насичені дні. Візит заплановано з метою зміцнення двосторонніх зв'язків та відносин між двома країнами.

В аеропорту Мадрида королева з'явилася у чорних прямих штанях і чорному пальто під яким був двобортний жакет кольору лайма із золотими ґудзиками. Взута Летиція була в черевики на квадратних стійких підборах.

Волосся королеви було укладене з бічним проділом і акуратно зібрано в пучок, а гладкий чубчик спадав по передній частині обличчя. З прикрас на ній були сережки-кільця та каблучка Coreterno.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою, а взутий у чорні туфлі.

Очікуємо під час цього візиту побачити королеву у різних образах.

Нагадаємо, минулого тижня з королевою Летицією сталася конфузна ситуація, коли незнайомка хотіла поплескати її по щоці.

Корол5ва Летиція / Фото: Getty Images

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