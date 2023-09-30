У жакеті кольору мокко і з золотими сережками: Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із німецькою колегою

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч зі своєю німецькою колегою Ельке Бюденбендер.

Вона подякувала першій леді Німеччини за участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів, який у вересні відбувся у Києві. Вони обговорили результати Саміту.

Ельке Бюденбендер / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Як ви знаєте, центральною тематикою Саміту стало ментальне здоров’я. Ми обрали цю тему, розуміючи особливу важливість психічного стану для кожної людини на Землі, незалежно від країни, у якій вона живе. Адже війни, кризи, природні катаклізми, епідемії позначаються на кожному з нас, на нашій здатності жити й діяти", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Травматичний досвід війни може мати довгостроковий вплив на ментальне здоров’я українців, і навіть тих, хто поїхав в інші країни, зокрема в Німеччину", – додала Бюденбендер.

До речі, Німеччина – найбільший партнер України в евакуації за кордон українців, які постраждали від агресії. Сюди вимушено переїхали вже понад 900 українців, зокрема більш ніж 600 тяжкопоранених військових.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відеозв'язку Зеленська постала у жакеті кольору мокко без коміра та лацканів і в сорочці в тон.

Перша леді зробила акуратне укладання і макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у нашому матеріалі ми розглянули образи Олени Зеленської від україсньких брендів під час її візиту до Сполучених Штатів Америки.

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