У жакеті кольору вівсянки: новий діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок війни. На заході також були присутні представники низки міністерств і відомств, Верховної Ради, міжнародних організацій та експерти.

Мета стратегічної сесії – залучити представників різних відомств до розробки цільових послуг із психічного здоров’я для різних груп населення.

В Instagram Олена опублікувала знімки із заходу.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Фото: Instagram Олени Зеленської

"Дитина, яка втратила батьків. Батьки, які втратили дитину. Чоловік, який пережив тортури окупантів. Жінка, яка вже кілька місяців шукає зниклих близьких. Лікар, у якого безперервний потік важких поранених. Волонтер, який працює так багато, що вигорів.

Вплив війни на психічне здоров’я людей має стільки облич, скільки й самих українців – великих чи маленьких. Бо тією чи іншою мірою шок і стрес відчувають усі.

Хтось, навіть зіткнувшись із жахливими подіями, відносно швидко оговтається. А для когось цей досвід може вилитися у важкий розлад. Подолати чи запобігти його розвитку може вчасно надана психологічна допомога.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Для цього й створюється наша Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Зараз збираємо найкращий світовий досвід і навчаємо фахівців. Але все ж маємо створити свою систему. Щоб психологічна допомога стала такою ж повсюдною, як і медична. Щоб вона була доступною для кожного жителя країни. Щоб кожен соцпрацівник, медик, поліцейський, рятувальник став ще й психологом. Це безпрецедентний виклик…

Поки ворог робить усе, щоб деморалізувати, ми маємо робити все, щоб надихнути й підтримати одне одного. Це справжній психологічний фронт, де ведеться боротьба за душевний стан кожного українця. Перемога на цьому фронті дуже важлива для нашої великої перемоги", - написала перша леді.

На заході Зеленська постала у діловому аутфіті. На ній був жакет без коміра кольору вівсянки і біла сорочка. Образ дружина президента доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, золотими сережками і делікатними ланцюжками на шиї.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, нещодавно Зеленська у джинсах і патріотичних кедах відвідала Львів.

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