У жакеті кольору зеленки з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на пресконференції

У жакеті кольору зеленки з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на пресконференції

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини — Ангела Меркель — поповнила гардероб новим відтінком жакету.

Ангела Меркель провела переговори з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у канцелярії у Берліні.

Після цього політики дали пресконференцію.

Ангела Меркель / Associated Press

Цього дня пані Меркель була одягнена у діловий жакет кольору зеленки без коміра та з V-подібним вирізом. На ній були також темно-синій топ, класичні прямі чорні штани і чорні туфлі.

Ангела Меркель / Associated Press

Шию Ангела прикрасила улюбленим металевим намистом. Акуратне укладання та легкий макіяж із чорними стрілками на повіках завершили діловий аутфіт політикині.

Ангела Меркель / Associated Press

Раніше ми бачили Меркель у жакеті бананового відтінку, який їй дуже пасує.

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