У жакеті кольору зеленки з V-подібним вирізом: Ангела Меркель на пресконференції

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини — Ангела Меркель — поповнила гардероб новим відтінком жакету.
Ангела Меркель провела переговори з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у канцелярії у Берліні.
Після цього політики дали пресконференцію.
Цього дня пані Меркель була одягнена у діловий жакет кольору зеленки без коміра та з V-подібним вирізом. На ній були також темно-синій топ, класичні прямі чорні штани і чорні туфлі.
Шию Ангела прикрасила улюбленим металевим намистом. Акуратне укладання та легкий макіяж із чорними стрілками на повіках завершили діловий аутфіт політикині.
Раніше ми бачили Меркель у жакеті бананового відтінку, який їй дуже пасує.
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