У жакеті, короткій сукні та з клатчем Dolce & Gabbana: Сара Йоркська відвідала світський захід

Сара Йоркська вперше з'явилася на світському заході після того, як повідомила на весь світ свій діагноз.

Мати принцес Беатріс та Євгенії бореться з меланомою, але налаштована рішуче та позитивно. Герцогиня також продовжує активне світське життя.

Днями Сара Фергюсон завітала на захід Haute Living, присвячений святкуванню Haute 100 Miami With The Macallan та EBH Group у Далілі в Маямі. На ньому зібралися найвпливовіші люди в Маямі.

Сара була цього вечора в білому жакеті з крепу в стилі мілітарі від The Extreme Collection, у короткій чорній сукні з рюшами на подолі, в руках тримала клатч Dolce & Gabbana і була взута у свої улюблені чоботи із замші із золотими підборами та шнурівкою від Geox.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Руде волосся Сара розпустила і накрутила локонами, зробила макіяж і одягла сережки-висячки. Позуючи перед камерами фотографів, герцогиня усміхалася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сара Йоркська привселюдно прокоментувала стан свого здоров'я.

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