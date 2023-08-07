У жакеті, куртці та плащі: принцеса Анна обрала багатошаровий лук для візиту на фестиваль

Прохолодний британський клімат не дає членам королівської родини навіть улітку одягатися легше.
Кілька днів тому королівська принцеса Анна разом із дочкою Зарою Тіндалл відвідали фестиваль британського триборства Magic Millions у Глостерширі.
Її королівська Високість спостерігала за тим, як її дочка брала участь у змаганнях верхи на своєму коні. Цього прохолодного дня 72-річна Анна була одягнена у широкі штани, куртку та ще й плащ від дощу зверху. Під курткою був жакет, а під ним ще й червона водолазка. Очевидно, цього дня було дуже прохолодно.
Захід започаткований принцесою Анною та її колишнім чоловіком капітаном Марком Філіпсом — спортсменом-кінником та олімпійським чемпіоном — ще 1983 року і проводиться на території маєтку Анни в Геткомб Парку. Її дочка Зара з'явилася на ньому з облізлим манікюром.
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