У жакеті, куртці та плащі: принцеса Анна обрала багатошаровий лук для візиту на фестиваль

Кілька днів тому королівська принцеса Анна разом із дочкою Зарою Тіндалл відвідали фестиваль британського триборства Magic Millions у Глостерширі.

Її королівська Високість спостерігала за тим, як її дочка брала участь у змаганнях верхи на своєму коні. Цього прохолодного дня 72-річна Анна була одягнена у широкі штани, куртку та ще й плащ від дощу зверху. Під курткою був жакет, а під ним ще й червона водолазка. Очевидно, цього дня було дуже прохолодно.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Захід започаткований принцесою Анною та її колишнім чоловіком капітаном Марком Філіпсом — спортсменом-кінником та олімпійським чемпіоном — ще 1983 року і проводиться на території маєтку Анни в Геткомб Парку. Її дочка Зара з'явилася на ньому з облізлим манікюром.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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