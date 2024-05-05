У жакеті, максіспідниці та капелюсі: королева Максима з чоловіком-королем вшанували пам'ять загиблих воїнів

Королева Максима та король Віллем-Алесандр 4 травня були присутні на площі Дам в Амстердамі, де поклали вінок до Національної пам'ятки і приєдналися до двох хвилин мовчання, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих під час Другої світової війни та під час місій після Другої світової війни.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього дня королева носила чорну спідницю з подвійним розрізом і високою посадкою від Maison Valentino і одягла короткий жакет з баскою і тонким поясом підкреслила талію. На шиї у королеви була чорна хустка, вона також одягла крислатий капелюх Maison Fabienne Delvigne і прикріпила брошку з перлами на груди. Також з прикрас на ній були сережки-висячки, вона зробила насичений макіяж очей і підкреслила помадою губи, була в шкіряних рукавичках, а в руках несла маленьку сумку з крокодилячої шкіри.

Король Віллем-Олександр мав стриманий вигляд у сірому костюмі, білій сорочці та чорно-білій краватці у принт. Він мав досить похмурий вигляд поряд зі своєю красунею-дружиною.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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