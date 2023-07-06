У жакеті на голе тіло: леді Вікторія Герві знову блиснула своїм декольте

До столиці Франції вона приїхала не просто так, а на Паризький тиждень моди. Днями знаменитість взяла участь у показі вуличної моди L'Scher Paris Fashion Week у Four Season George.

На публіці леді Вікторія з'явилася у оксамитовому жакеті з діамантовою застібкою та масивною прикрасою з каменів, яка одягла на голе тіло та чорних штанях-кльошах із високою талією та мереживними вставками з боків.

Взута аристократка була у бежеві туфлі-човники, посипані стразами на підборах, на грудях у неї був масивний хрест, а у вухах – сережки-висячки. Біляве волосся розпустила і зробила хвилясте укладання, а в макіяжі підкреслила очі блискучими тінями і губи рожевим блиском. У леді Вікторії був ніжно-рожевий манікюр і на пальці сяяла каблучка з каменем.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Леді Вікторія любить бути у центрі уваги і часто приїжджає на світські тусовки у відвертих образах. А одягнути напівпрозору сукню або комбінезон для неї зовсім не складно.

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