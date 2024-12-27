У жакеті на затин і в елегантних сережках: Олена Зеленська показала нове фото

Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зазнімкована на тлі книжкових полиць.

Перша леді постала у діловому чорному жакеті на затин і чорних широких штанях. Талію Зеленська підкреслила чорним шнурком-поясом. У неї була акуратна зачіска з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках, елегантні сережки у вухах і делікатний золотий ланцюжок на шиї.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У дописі до фото перша леді розповіла про українські книжки у бібліотеках світу.

"Українське слово продовжує ширитися ще й через книжкові полички.

Загалом сотні українських книг передано до Публічної бібліотеки Вінніпега та Центральної бібліотеки Міссіссаги (Канада), бібліотеки Американського університету (Кіпр), бібліотеки Астана IT University (Казахстан), Бюро мови та літератури міста Муари (Бруней), бібліотеки університету Ла Сабана (Перу), бібліотеки Реформатської загальноосвітньої школи Juliana (Угорщина), Національної бібліотеки Азербайджану.

Українських книжкових поличок, які несуть знання про Україну з першоджерел, уже 220 – це понад 55 тисяч книжок у 54 країнах і штаб-квартирі ЮНЕСКО", – зазначила вона.

Олена також повідомила, що українськомовних аудіогідів наступного року побільшає. Нині їх 95 у 51 країні. А ще вона подякувала всім, хто допомагає це реалізовувати.

"Так українська мова й культура прокладають мости порозуміння між нашою країною та світом", – підсумувала дружина президента.

Нагадаємо, Олена Зеленська у розкішній вишиванці з поясом-баскою з'явилася на заході.

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