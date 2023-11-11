У жакеті на затин і з сережками-хрестиками: новий елегантний вихід Олени Зеленської у Парижі

Перша леді взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі.
Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції взяла участь у відкритті представництва Українського інституту у Парижі. Це вже друге представництво Українського інституту в ЄС (перше діє у Німеччині).
"Український інститут стане містком для діалогу між нашими культурами, митцями, науковцями та просто небайдужими людьми. Майданчиком для презентації України через концерти сучасної та класичної музики, кінострічки, твори літератури, дискусії та обговорення – усе, що зможе нарешті розказати про нас правду", – зазначила перша леді.
Було підписано меморандум між Українським інститутом та Університетом Сорбонни.
"Це шлях до українських студій, лекцій, вивчення україністики в цьому легендарному закладі", – додала Олена.
На заході Зеленська з'явилася в елегантному чорному костюмі, який складався із штанів-палацо і жакету на затин із довгими зав'язками.
Аутфіт перша леді доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем і золотистими сережками у вигляді хрестиків від українського бренду Gunia Project.
Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому діловому костюмі і темно-смарагдовій сорочці зустрілася зі студентами університету Сорбонна.
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