У жакеті на затин і з сережками-хрестиками: новий елегантний вихід Олени Зеленської у Парижі

Перша леді взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі.

Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції взяла участь у відкритті представництва Українського інституту у Парижі. Це вже друге представництво Українського інституту в ЄС (перше діє у Німеччині).

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Український інститут стане містком для діалогу між нашими культурами, митцями, науковцями та просто небайдужими людьми. Майданчиком для презентації України через концерти сучасної та класичної музики, кінострічки, твори літератури, дискусії та обговорення – усе, що зможе нарешті розказати про нас правду", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Було підписано меморандум між Українським інститутом та Університетом Сорбонни.

"Це шлях до українських студій, лекцій, вивчення україністики в цьому легендарному закладі", – додала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська з'явилася в елегантному чорному костюмі, який складався із штанів-палацо і жакету на затин із довгими зав'язками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила укладанням із локонами, ніжним макіяжем і золотистими сережками у вигляді хрестиків від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому діловому костюмі і темно-смарагдовій сорочці зустрілася зі студентами університету Сорбонна.

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