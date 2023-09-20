У жакеті на затин мандаринового кольору: яскравий образ прессекретарки Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр любить з'являтися на роботі у яскравих луках.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Останнім часом вона полюбила носити на роботу яскраві вбрання. Ось і нинішній її вихід не став винятком.

Перед журналістами Карін постала у жакеті на затин мандаринового кольору і білому топі з хвилеподібним декольте. Талію вона підкреслила таким самим поясом. Верх прессекретарка скомбінувала з червоними штанями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Жан-П’єр уклала свої фірмові локони, зробила макіяж із персиковими тінями на повіках, вуха прикрасила золотими сережками-цвяшками, а шию – маленьким кулоном на ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у сукні з принтом "гусяча лапка" і з дуже великою сумкою потрапила в об'єктиви папараці дорогою на гелікоптер.

Читайте також: