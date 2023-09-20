У жакеті на затин мандаринового кольору: яскравий образ прессекретарки Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр любить з'являтися на роботі у яскравих луках.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Останнім часом вона полюбила носити на роботу яскраві вбрання. Ось і нинішній її вихід не став винятком.
Перед журналістами Карін постала у жакеті на затин мандаринового кольору і білому топі з хвилеподібним декольте. Талію вона підкреслила таким самим поясом. Верх прессекретарка скомбінувала з червоними штанями.
Жан-П’єр уклала свої фірмові локони, зробила макіяж із персиковими тінями на повіках, вуха прикрасила золотими сережками-цвяшками, а шию – маленьким кулоном на ланцюжку.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у сукні з принтом "гусяча лапка" і з дуже великою сумкою потрапила в об'єктиви папараці дорогою на гелікоптер.
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