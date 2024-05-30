У жакеті оливково-коричневого відтінку і туфлях на підборах: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з Макронами

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побувала на церемонії підписання гостьової книги в Мюнстері. У ній взяли участь також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, його дружина Елька Бюденбендер і президентське подружжя Франції – Еммануель і Бріжит Макрони, які приїхали до Німеччини з офіційним візитом.

Урсула фон дер Ляєн, Бріжит та Еммануель Макрони, Франк-Вальтер Штайнмаєр і Елька Бюденбендер / Фото: Getty Images

Урсула постала там у діловому аутфіті. Вона поєднала оливково-коричневий жакет без ґудзиків зі світлою блузкою і чорними прямими штанями зі стрілками. Взула вона чорні туфлі на підборах із чорно-золотими пряжками.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у бірюзовому жакеті і з цікавим кольє виступила на саміті.

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