У жакеті оливково-коричневого відтінку і туфлях на підборах: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з Макронами

Очільниця Єврокомісії з робочим візитом приїхала до Німеччини.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побувала на церемонії підписання гостьової книги в Мюнстері. У ній взяли участь також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, його дружина Елька Бюденбендер і президентське подружжя Франції – Еммануель і Бріжит Макрони, які приїхали до Німеччини з офіційним візитом.
Урсула постала там у діловому аутфіті. Вона поєднала оливково-коричневий жакет без ґудзиків зі світлою блузкою і чорними прямими штанями зі стрілками. Взула вона чорні туфлі на підборах із чорно-золотими пряжками.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у бірюзовому жакеті і з цікавим кольє виступила на саміті.
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