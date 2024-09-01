У жакеті оверсайз і з хусткою-паше: Олена Зеленська побувала в укритті

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту на Чернігівщину відвідала гімназію у Ніжині. Там вона оглянула укриття, яке відбудували.

Світлини звідти дружина президента опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Укриття на Чернігівщині стало третім, яке Фундація відбудувала та облаштувала. Перші два вже працюють на Полтавщині. У процесі відновлення ще дев’ять обʼєктів – на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Ми не готували наших дітей до навчання в укриттях під звуки вибухів російських ракет. Але ми маємо зробити все, щоб війна не вплинула на їхню освіту, не позбавляла їх дитинства, живого спілкування з однолітками та друзями", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з'явилася у кремовій сорочці і діловому чорному костюмі, який складався з широких штанів і жакета оверсайз із хусткою-паше у надгрудній кишені. Аутфіт вона доповнила білими гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена завершила лук акуратним укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Нагадаємо, минулого разу Олена Зеленська продемоснтрувала образ у синьому костюмі, який складався з широких штанів, жакета на затин і тонкого коричневого ремінця.

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