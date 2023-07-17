У жакеті персикового кольору: фотографи зазнімкували Урсулу фон дер Ляєн у компанії Макрона

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у круглому столі під час третього саміту ЄС-CELAC у Брюсселі, який об’єднує лідерів ЄС і Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там політикиня продемонструвала гарний діловий образ. Він складався із жакету персикового кольору без лацканів і ґудзиків, білої блузки цікавого крою та чорних прямих штанів. Взута вона була в лаковані туфлі на зручних підборах.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Аутфіт Урсула доповнила перлинними сережками-пусетами та улюбленим перлинним намистом. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із рожевою помадою.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували фон дер Ляєн у компанії президента Франції Еманнуеля Макрона, який розповідав їй щось веселе.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн побувала на неформальній вечері у Президентському палаці в Литві, яка відбулася в межах саміту НАТО у Вільнюсі. На політикині була сукня кольору індиго довжини міді з єпископськими рукавами, V-подібним вирізом і плісованою спідницею.

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