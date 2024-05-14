У жакеті, штанях-палацо та кедах: королева Летиція приїхала до рідного міста

Королева Летиція була присутня на святкуванні Всесвітнього дня Червоного Хреста в Ов'єдо.

Королева повернулася до рідного міста Ов'єдо, щоб головувати на пам'ятному заході, присвяченому Всесвітньому дню Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Її Величність з'явилася на публіці в рожевому короткому твідовому жакеті від Mirto і в білих штанах-палацо із завищеною талією, доповнивши лук білими кедами від британського бернда Vivobarefoot. Нагадаємо, через те, що королева зламала фалангу пальця, вона тепер змушена якийсь час носити взуття без підборів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ Летиції завершували сережки від Gold&Roses із рожевого золота, діамантів та рубінів та каблучка на пальці від улюбленої марки Coreterno. Волосся королева розпустила і зробила денний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Сьогодні, нагадаємо, ми також згадували, який ефектний вигляд мав образ Летиції на весіллі кронпринца Фредеріка та принцеси Мері данських, які святкують двадцяту річницю.

Королева Летиція та король Філіп VI на весіллі королеви Мері та короля Фредеріка X / Фото: Getty Images

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