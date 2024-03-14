У жакеті, штанях та кедах: герцогиня Софі з'явилася на заході у несподіваному образі

Сьогодні герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали на Всеанглійський відкритий чемпіонат з бадмінтону у Бірмінгемі.

Здається, 59-річна Софі перейняла естафету у принцеси Уельської Кетрін і на подібних спортивних заходах тепер бере участь у різних активностях.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Герцогиня сьогодні обрала комфортний образ, одягнувши чорну футболку, чорний короткий жакет та укорочені штани зі стрілками у поєднанні з білими кедами. В руках у Софі був чорний клатч, у вухах – сережки-листя, а на шиї подовжений ланцюжок із підвісками. Герцогиня розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Її чоловік принц Едвард, який нещодавно відсвяткував 60-річчя, був у піджаку, сірих штанях та рудих туфлях із замші. Свій образ він доповнив строкатою краваткою.

(гортайте фото праворуч)

У Instagram Букінгемського палацу поділилися знімками із заходу. Щоправда, на тлі скандалу з фотографією принцеси Уельської тепер багато хто запитує себе, а чи варто довіряти офіційним фото, які публікує фірма?

Читайте також: