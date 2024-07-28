У жакеті, штанях та сонцезахисних окулярах: принцеса Анна з чоловіком на Олімпіаді

Сер Тімоті Лоренс – другий чоловік королівської принцеси Анни – супроводжує її на Олімпійські ігри, які відбуваються у Парижі.

Анна є членкинею Міжнародного олімпійського комітету та президенткою Британської олімпійської асоціації. Цього разу вона приїхала на захід у скромному аутфіті - небесно-блакитній сорочці, чорному жакеті та штанях, а також спортивних сонцезахисних окулярях.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Олімпіада — особлива подія для єдиної доньки королеви Єлизавети II, оскільки вона стала першою представницею британської королівської родини, яка взяла участь в Олімпіаді, виступаючи у триденних кінних змаганнях на коні покійної королеви, Гудвіллі, на Іграх 1976 року.

Принцеса Анна з конем королеви, Гудвіллом, на Смітс-Лоун, Віндзор, під час перерви у тренуванні з британською олімпійською збірною перед триденними змаганнями на Олімпійських іграх у Монреалі, Канада, 1976 рік / Фото: Getty Images

А нещодавно принцеса Анна зазнала травми, катаючись на коні у своєму будинку в Геткомб-парку і п'ять днів провела в лікарні, де лікувала струс мозку. Її відвідування Олімпійських ігор у Парижі було під питанням, але, схоже, принцеса вже почувається значно краще.

Принцеса Анна у Парижі / Фото: Associated Press

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