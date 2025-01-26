У жакеті, штанях та туфлях-човниках по снігу: кронпринцесу Метте-Маріт заскочили в Осло

Кронпринцеса Метте-Маріт після невеликої відпустки на гірськолижному курорті повернулася до роботи.
Днями дружина майбутнього короля Норвегії Гокона відвідала Міжнародну бібліотеку моди в Stasjonsmesterbygningen в Осло.
Її Високість зазнімкували, коли вона виходила з автомобіля, прибувши на захід. Одягнена принцеса була в білу сорочку, чорний жакет та теракотові штани-кльош зі стрілками, доповнивши образ нюдовими туфлями-човниками з бантами на підборах.
Метте-Маріт розпустила біляве волосся, зробила легкий денний макіяж, під пахвою тримала клатч та окуляри для читання. У неї на шиї було довге намисто, на зап'ясті браслет і каблучка на пальці.
Нагадаємо, раніше ми показували фото майбутніх короля та королеви Норвегії на гірськолижному курорті з молодшим сином.
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