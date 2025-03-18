У жакеті, штанях і зі стильним укладанням: королева Софія відвідала церемонію

86-річна королева була присутня на церемонії 60-ї "Премії королеви Софії за живопис та скульптуру", організованій Іспанською асоціацією художників і скульпторів у співпраці з Google, що відбулася в Культурному центрі Casa de Vacas у Мадриді.

Королева приїхала на захід у короткому коричневому жакеті з принтом і штанях до тону зі стрілками, а взута була в туфлі з круглими носами на підборах. У Софії було бездоганне укладання і макіяж на обличчі, вона зробила французький манікюр, доповнила образ безліччю прикрас на грудях і золотими сережками у вухах, а на жакеті у Її Величності була пришпилена брошка.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Тим часом невістка Софії – королева Летиція – провела кілька аудієнцій у палаці Сарсуела в Мадриді. Вона з'явилася на публіці у трикотажній сукні валенсійського бренду Indi & Cold із поясом Hugo Boss на талії та шкіряних чоботях-ботфортах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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