У жакеті складного крою і бежевих туфлях: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Перша леді України одягла один зі своїх улюблених ділових вбрань.

Олена Зеленська на полях щорічної Конференції послів зустрілася з подружжями дипломатичного корпусу – представниками Асоціації "Подружжя українських дипломатів".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили потенційні спільні напрями взаємодії, адже спільна мета – це перемога і відновлення України.

"У дипломатичній роботі дуже важливі помічники наших дипломатів – їхні родини. Подружжя послів теж багато можуть зробити для того, щоб голос України ставав сильнішим", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з'явилася в одному зі своїх улюблених ділових костюмів пастельного відтінку, який складався з жакета складного крою і широких штанів зі стрілками. Талію Зеленська підкреслила тонким ремінцем в тон вбрання.

Аутфіт Олена доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і срібні сережки у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у межах робочого візиту до Дніпра відвідала Регіональний медичний центр родинного здоров’я. Там вона постала у білій блузці з високою горловиною і чорному костюмі.

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