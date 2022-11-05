У жакеті-сорочці і штанях-палацо: новий образ Олени Зеленської у Португалії

Олена Зеленська у межах свого візиту до Португалії відвідала український павільйон на Web Summit 2022 у Лісабоні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Масштабний, з десятками подій щодня, з тисячами відвідувачів – це про український павільйон на @websummit. Він повністю відображає той колосальний прорив, який попри війну здійснив та демонструє всьому світу український ІТ-сектор", - підписала фото в Instagram перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з'явилася у стильному світлому костюмі, який складався із штанів-палацо і жакета-сорочки з накладними кишенями та клапанами. На талії у неї був пояс на ґудзиках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила акуратною зачіскою з боковим проділом, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на зустрічі з президентом Португалії Олена продемонструвала вишуканий образ у чорній сукні довжини міді з відворотом від українського бренду A.M.G., яка чудово облягала її струнку фігуру.

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