У жакеті-сорочці і штанях-палацо: новий образ Олени Зеленської у Португалії

Перша леді України у стильному костюмі відвідала саміт у Лісабоні.
Олена Зеленська у межах свого візиту до Португалії відвідала український павільйон на Web Summit 2022 у Лісабоні.
"Масштабний, з десятками подій щодня, з тисячами відвідувачів – це про український павільйон на @websummit. Він повністю відображає той колосальний прорив, який попри війну здійснив та демонструє всьому світу український ІТ-сектор", - підписала фото в Instagram перша леді.
Там Зеленська з'явилася у стильному світлому костюмі, який складався із штанів-палацо і жакета-сорочки з накладними кишенями та клапанами. На талії у неї був пояс на ґудзиках.
Аутфіт Олена доповнила акуратною зачіскою з боковим проділом, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.
Нагадаємо, на зустрічі з президентом Португалії Олена продемонструвала вишуканий образ у чорній сукні довжини міді з відворотом від українського бренду A.M.G., яка чудово облягала її струнку фігуру.
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