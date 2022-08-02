У жакеті-сорочці і в елегантних сережках: Олена Зеленська показала нові знімки в Instagram

Перша леді України опублікувала фото з підписання двостороннього Меморандуму про взаєморозуміння з ЮНІСЕФ.

Олена Зеленська підписала Меморандум про взаєморозуміння з Представництвом Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши світлини з події.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це важливий момент нашої співпраці, що тривала й до війни. Тепер ми об’єднали зусилля, щоб діти й молодь, особливо з уразливих груп, якомога менше відчували на собі її вплив.

Основні сфери нашої співпраці:

Разом розповідатимемо світові, як війна забирає дитинство в наших дітей. Щоб кожен розумів: Росія порушує в Україні всі міжнародні конвенції про права дитини.

Впроваджуватимемо Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб уже зараз боротися з травмами, яких завдає війна.

Створюватимемо безбар'єрне середовище для дітей, щоб кожна дитина в Україні була повноцінним членом суспільства.

Сприятимемо поліпшенню доступу та якості навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти в Україні, зокрема шляхом покращення якості харчування", - написала перша леді у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Одним із елементів співпраці в межах Меморандуму буде кампанія "Спільно до навчання", яку ЮНІСЕФ запускає напередодні навчального року разом з Міністерством освіти і науки та іншими органами влади за підтримки першої леді. Ініціатива міститиме кілька компонентів: безпека освітнього простору, зокрема облаштування бомбосховищ, активності в укриттях, інструкції для вчителів і навчання з мінної безпеки, а також психосоціальна підтримка, залучення й розвиток молоді.

Це важливо для всіх: батьків, дітей, учителів та адміністрацій шкіл. Адже юним українцям необхідно вчитися. Освітній процес також допомагає їм підтримувати ментальне, фізичне здоров’я та психосоціальний розвиток. Дорослі разом із дітьми мають змогу обрати формат навчання у новому році: онлайн, офлайн чи комбіноване. Однак питання освіти має залишатися пріоритетом для кожної дитини.

На заході Зеленська постала у світлому жакеті-сорочці із накладними клапанами, ґудзиками і тканинним поясом на талії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила акуратним укладанням, макіяжем з акцентом на очах і елегантними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв'ю ВВС. Вона розповіла про другий Саміт перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві.

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