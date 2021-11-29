У жакеті та білих джинсах: принцеса Олена відвідала публічний захід

Іспанська принцеса Олена відвідала вчора публічний захід.

Сестра короля Філіпа VI була зображена на заході Madrid Horse Week 2021 (Мадридський тиждень верхової їзди) на виставці Ifema в Мадриді. 57-річна принцеса мала чудовий вигляд в червоній блузці, сірому картатому жакеті, білих широких джинсах і замшевому взутті на підборах.

Волосся принцеси було розпущене і дрібно накручене, на обличчі була маска, на шиї – кілька прикрас, а на пальцях кілька каблучок. В руках Олена несла величезний букет квітів.

Принцеса Олена / Getty Images

Минулого разу, нагадаємо, ми показували вам кадр із іншого заходу, як іспанська принцеса ходила на кориду. Раніше Олена часто складала у цій справі компанію своєму батькові королю Хуан Карлосу I, то тепер, коли король після розкриття фінансових махінацій втік із країни до Домініканської Республіки, вона відвідує заходи сама. Інші члени іспанської королівської родини, схоже, не поділяють із нею це захоплення.

Принцеса Олена / Getty Images

Читайте також: