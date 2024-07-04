У жакеті та квітковій сукні: мама Кейт Міддлтон приїхала на Вімблдон

69-річна Керол Міддлтон потрапила під приціл фотографів, коли приїхала на тенісний турнір у Лондоні.

Керол приїхала із чоловіком Майклом Міддлтоном. Жінка мала дуже стильний вигляд і була одягнена в милу квіткову максісукню та короткий молочний жакет, а також взута в коричневі туфлі-човники із замші на підборах, а в руках несла круглу плетену сумку.

У Керол було лаконічне укладання і легкий макіяж на обличчі, у вухах виблискували сережки-висячки, а на обличчі були сонцезахисні окуляри в сонячній жовтій оправі. Вона також зробила світлий манікюр і у неї на пальці виблискувала золота обручка.

Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Дочка Керол – Кейт Міддлтон, є покровителькою Асоціації лаун-тенісу та Вімблдонського тенісного турніру та щорічно вручала трофеї переможцям. Але цього року поки що залишається загадкою, чи принцеса Уельська відвідає цей захід.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Раніше, нагадаємо, Керол Міддлтон сфотографували на королівських кінних перегонах в Аскоті з її зятем принцом Вільямом. Вони дуже мило розмовляли.

Керол Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

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