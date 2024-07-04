У жакеті та квітковій сукні: мама Кейт Міддлтон приїхала на Вімблдон

69-річна Керол Міддлтон потрапила під приціл фотографів, коли приїхала на тенісний турнір у Лондоні.
Керол приїхала із чоловіком Майклом Міддлтоном. Жінка мала дуже стильний вигляд і була одягнена в милу квіткову максісукню та короткий молочний жакет, а також взута в коричневі туфлі-човники із замші на підборах, а в руках несла круглу плетену сумку.
У Керол було лаконічне укладання і легкий макіяж на обличчі, у вухах виблискували сережки-висячки, а на обличчі були сонцезахисні окуляри в сонячній жовтій оправі. Вона також зробила світлий манікюр і у неї на пальці виблискувала золота обручка.
Дочка Керол – Кейт Міддлтон, є покровителькою Асоціації лаун-тенісу та Вімблдонського тенісного турніру та щорічно вручала трофеї переможцям. Але цього року поки що залишається загадкою, чи принцеса Уельська відвідає цей захід.
Раніше, нагадаємо, Керол Міддлтон сфотографували на королівських кінних перегонах в Аскоті з її зятем принцом Вільямом. Вони дуже мило розмовляли.
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